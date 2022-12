Ragazza cade dallo scooter e precipita dalla rampa del parcheggio del centro commerciale: è grave FOTO

di Redazione web

Ha perso il controllo del suo scooter mentre si trovava su una delle rampe del parcheggio ed è precipitata dal centro commerciale di Roma Est. È quanto accaduto oggi pomeriggio nella maxi-struttura che si trova poco fuori il Grande Raccordo Anulare di Roma, a Nuova Ponte di Nona.

Trasportata in codice rosso al Policlinico di Tor Vergata

La ragazza che era alla guida del motorino, sbalzata dalla sella, è stata trasportata in codice rosso al Policlinico di Tor Vergata. Secondo le prime informazioni, sembra che la giovane sia scivolata precipitando dalla rampa. Lo scooter, infatti, è stato ritrovato riverso a terra. Sul posto sono intervenuti gli agenti di polizia e il personale medico. ono state decine le chiamate al 112 dalle centinaia di persone che, nel pomeriggio della prima domenica di dicembre, affollavano il centro commerciale. Secondo una prima ricostruzione, la ragazza guidava uno scooter e, per cause ancora da accertare, sarebbe finita contro le barriere di protezione. Sbalzata dalla sella del motorino, la giovane è poi caduta nel vuoto, con il mezzo a due ruote rimasto bloccato nel parcheggio all'ultimo piano.

