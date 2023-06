Pantheon, dal 1 Luglio l'ingresso sarà a pagamento: ecco quanto costerà e chi entrerà gratis

«Dal 1 luglio si paga il biglietto per l’ingresso al Pantheon, che è il sito museale più visitato in Italia - ha annunciato il ministro della Cultura, Gennaro Sangiuliano, ospite di Bruno Vespa al Forum in Masseria -. Con il ricavato dei biglietti riusciremo ad alimentare qualche mensa per i poveri e ad affrontare lavori di ristrutturazione e di rigenerazione del monumento, allestendo anche la parte retrostante come museo». Quanto costerà il biglietto e chi continuerà a entrare gratuitamente nel sito museale?

Un treno da Roma per gli scavi di Pompei: ecco da quando. Pantheon, da luglio si paga

Il Pantheon a pagamento, biglietto a 5 euro. Il ministro Sangiuliano: «Obiettivo importante, per i romani resterà gratuito»

Pantheon: quanto costerà e chi entrerà gratis

Il costo del biglietto sarà di 5 euro, anche se alcune categorie saranno esenti: cittadini con residenza romana, minori di 18 anni, categorie protette, docenti accompagnatori e altri.

