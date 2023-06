Omicidio Panzieri, il pensionato ucciso dalla coppia di "amanti diabolici". «Hanno agito come in un "gioco" erotico»

di Emilio Orlando

« Di chi sei? A chi appartieni? Chi è il tuo padrone? » . « Sei tu! », rispondeva l'amante complice, all'uomo che l'aveva convita ad autoaccusarsi di un delitto che non aveva commesso. Danilo David, il 51enne originario di Scandriglia in provincia di Rieti, in carcere insieme alla compagna Tamara Antonini di 47 originaria di Fonte Nuova , soggiogava quest'ultima, facendole credere di fare un gioco erotico, dove lui era il "​ Dominus " .

Il movente del delitto: «Rapina da poche centinaia di euro poi degenerata»

Entrambi, in carcere da mercoledì scorso sono accusati di essere gli assassini del pensionato di 86 anni Luigi Panzieri, ucciso a coltellate nel suo appartamento di via Monte Rosa 2 a Guidonia. Il movente del delitto, secondo gli investigatori del commissariato di Tivoli e della sezione omicidi della squadra mobile, sarebbe consistito in una rapina di poche centinaia di euro degenerata. Il cadavere del pensionato, venne ritrovato ad aprile del 2022 in cucina con diverse coltellate all'addome che gli avevano provocato la fuoriuscita dell'intestino.

La colf avrebbe simulato una morte dell'anziano per malore

La quarantasettenne, finita in manette insieme ad suo amante, avrebbe manomesso la scena del crimine per non farla apparire tale, ma per simulare una morte dovuta ad un malore dell'anziano.

Quindici coltellate per l'omicidio

L'omicidio si svolse in pochi minuti e all'anziano vennero - secondo l'accusa - sferrate quindici coltellate profonde. La donna, dopo essere salita in casa, attese qualche minuto prima di far salire ed entrare l'amante nell'appartamento di Luigi Panzieri. Tamara Antonini e Danilo David , sono legati tra loro da un vincolo diabolico, tanto che prima di uccidere, si era abbandonati ad un rapporto sessuale violento. Già nel 1995 proprio nel mese di maggio venne indagato per il rapimento di una ragazzina minorenne, caricata a forza su una Fiat Uno a lui intestata. Anche allora, per stornare da se i sospetti, Danilo David, cercò di disfarsi dell'automobile affidandola ad un concessionario.

La ricostruzione del delitto

Nella ricostruzione della procura, validata dal giudice per le indagini preliminari del tribunale di Tivoli Raffaele Morelli che, con un'ordinanza di custodia cautelare ha spedito in carcere la coppia killer, si legge la spregiudicatezza e ferocia con cui ha agito Danilo David nelle fasi successive al delitto. Dopo aver prelevato ad uno sportello automatico, settecento euro dal conto della vittima, si è messo i soldi in tasca. Una personalità pericolosa e violenta, quella di Danilo David, che non ha esitato ad uccidere Luigi Panzieri, eviscerandolo come faceva quando uccideva macellava le pecore in campagna. La compagna, aveva assistito attonita all'omicidio ed era pronta ad addossarsi una confessione e a mantenere economicamente il suo uomo, come aveva cominciato fare da qualche mese, versandogli su una carta prepagata tutto quello che guadagnava. Nei giorni seguenti all'omicidio Danilo David, aveva navigato su siti internet per verificare la pena a cui sarebbe stato eventualmente condannato nel caso in cui la verità sarebbe stata scoperta. Dopo l'omicidio avevano portato i vestiti in una lavanderia vicina al luogo del delitto.

