Scooter contro un rider in bici, nell'incidente in via Prenestina muore il motociclista di 42 anni

di Redazione web

Ennesimo incidente mortale sulle strade della Capitale. Questa volta a perdere la vita è stato un uomo di 43 anni, deceduto ieri sera in via Prenestina. L’impatto è avvenuto intorno alle 21 all’altezza del civico 33.

L'incidente in via Prenestina

Il 43enne era in sella alla sua moto quando - secondo le prime indiscrezioni - ha perso il controllo del mezzo per cercare di schivare una bici condotta da un uomo del Bangladesh, di 41 anni. Ma i tentativi sono stati vani: entrambi gli uomini sono caduti a terra. Il motociclista è praticamente morto sul colpo. Il ciclista invece è stato soccorso dal personale del 118 che l’ha portato - in codice giallo - al pronto soccorso dell’Ospedale San Giovanni.

Le indagini

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti gli agenti del V gruppo Prenestino, che ora indagano per capire l’esatta dinamica dell’impatto e le responsabilità. I due mezzi, come da prassi, sono stati sequestrati. Il ciclista, invece, verrà sottoposto ai consueti test per verificare se durante l’incidente fosse in stato di ebrezza o sotto l’effetto di droghe.

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 24 Gennaio 2024, 13:56

