Incendio Roma, transenne e curiosi: «Era il nostro ponte»

All'indomani dell'incendio che ha danneggiato il Ponte dell'Industria a Roma, più noto come Ponte di Ferro in zona Ostiense, restano i vigili del fuoco e i vigili urbani a presidiare l'area, circondata da transenne. Alla spicciolata arrivano curiosi e abitanti della zona, increduli per quanto successo.

Incendio a Roma nella notte, crolla parte del Ponte dell'Industria: divorato dalle fiamme. Vietata navigazione tratto del Tevere

Chi scatta foto col cellulare, chi dice di aver visto dalla finestra della propria abitazione il momento in cui un pezzo crollava nel Tevere. «Non ci posso credere - dice Marco, con le mani giunte sul viso - ci passo tutti i giorni, fa male vederlo così». Un gruppo di maratoneti ferma la propria corsa: «Che spettacolo triste - dicono - Chissà se ritornerà ad essere percorribile».

Ultimo aggiornamento: Domenica 3 Ottobre 2021, 09:06

© RIPRODUZIONE RISERVATA