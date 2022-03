Se questa può essere la Giustizia

Per un genitore non c’è tragedia peggiore che sopravvivere a un figlio. I giorni non passano mai. Non c’è pace.

Elena Aubry è morta sbalzata dallo scooter, sembra che la strada che stava percorrendo fosse davvero come un killer: asfalto disconnesso, radici di alberi, manutenzione urbana molto scarsa. Insomma, una tragedia evitabile.

Sua madre attende una sentenza che stabilisca proprio questo: fatalità oppure colpa grave di coloro che potevano ma non hanno agito? Ci sono 8 imputati ma il processo dopo ben 4 anni strazianti non ne vuol sapere di iniziare. Cavilli, notifiche, rinvii.

È normale? No, perché determinati dolori hanno bisogno di risposte che uno Stato di diritto non può ignorare. Rimandare sempre è come lavarsi la coscienza.

