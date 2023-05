Dipendente Atac licenziata: si dava malata per vendere amuleti nelle fiere vestita da fatina

di Redazione web

Non andava a lavorare perché durante la settimana spesso era impegnata tra fiere e mercatini itineranti vicino Roma dove vendeva amuleti artigianali di sua produzione. È l'incredibile storia di una dipendente Atac che si dava malata dal lunedì al venerdì con una reiterazione che ha fatto insospettire l'azienda, impegnata a stanare i furbetti per ridurre il tasso di assenteismo. La dipendente non era un'autista - racconta il Corriere della Sera - ma ricopriva un ruolo operativo di controllo sui mezzi. Come è stata scoperta? Con una ricerca su internet: sul web infatti la dipendente vendeva i suoi amuleti.

Genitori no vax negano il test covid al figlio di 4 anni in fin di vita: accusati di tentato omicidio

Scoperta grazie alle vendite su Internet

Ma come è stata scoperta la dipendente? Su internet la donna vendeva i suoi amuleti.

Ultimo aggiornamento: Sabato 27 Maggio 2023, 10:43

© RIPRODUZIONE RISERVATA