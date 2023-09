Anzio, ragazzo pestato e investito con l'auto dopo un rimprovero: fermati due gemelli di 19 anni

di Redazione web

Gli agenti del commissariato di Anzio della polizia di stato hanno sottoposto a fermo due gemelli di 20 anni, italiani di origini bosniache, in relazione al pestaggio di un ragazzo di 19 anni avvenuto ieri nella cittadina del litorale laziale in piazza Cesare Battisti. Per i due l'accusa è di tentato omicidio.

Rimprovera una coppia che si stava drogando davanti alla camera dei figli: mamma uccisa

Ragazzina di 14 anni picchiata dalle compagne di scuola

L'aggressione dopo un rimprovero

«Andate piano, non sgommate», avrebbe detto il 19enne ai due gemelli a bordo di una utilitaria che stavano ripetutamente passando a velocità sostenuta davanti alla fermata dei bus. Il giovane, secondo il racconto di alcuni testimoni, infatti, li avrebbe rimproverati perché stavano correndo con la macchina nell'area a ridosso della fermata degli autobus.

Ultimo aggiornamento: Lunedì 25 Settembre 2023, 19:53

© RIPRODUZIONE RISERVATA