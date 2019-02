Valanga uccide 44enne in Val d'Aosta. E in Lombardia snowboarder muore in un crepaccio

Uno scialpinista di 44 anni è morto in Val d'Aosta nel comune di Saint Pierre a causa di una valanga. Altre due persone sono state recuperate illese. La valanga si è abbattuta sotto la punta Ollietta a 2.500 metri di quota.



Sempre oggi 3 febbraio uno snowboarder di 43 anni è morto finendo in crepaccio in Valfurva (Sondrio).

Lo snowboarder morto in Valfurva stava praticando il fuoripista in una giornata di divieto, secondo il bollettino diffuso dal Centro nivometeo dell'Arpa Lombardia, quando all'improvviso è finito in un crepaccio. Il 43enne era di Varese ed è morto all'ospedale Morelli di Sondalo (Sondrio), dove è stato trasportato con l'eliambulanza nella tarda mattinata, dopo che è stato recuperato nella zona del passo del Gavia. L'amico che era con lui ha lanciato l'allarme, ma le operazioni di soccorso si sono rivelate lunghe e difficoltose. Il 43enne è rimasto a lungo infilato nel cunicolo di neve con temperature molto basse. Sull'episodio sono in corso indagini da parte dei carabinieri in servizio sulle piste da sci del comprensorio di Santa Caterina Valfurva. Il decesso, probabilmente anche per assideramento, è avvenuto nel primo pomeriggio.

La vittima della valanga si chiamava Andrea Poggi, era residente a Milano. I due suoi compagni, che si trovavano con lui nel momento dell'incidente, saranno interrogati domani dai finanzieri del Sagf che stanno indagando sull'accaduto.