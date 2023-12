Stefania, morta a 47 anni dopo l'intervento di routine: malore fatale mentre tornava a casa

di Redazione web

San Benedetto del Tronto sotto choc per la morte della quarantasettenne Stefania Camela, molto conosciuta in città che lavorava in Comune nello staff del sindaco Antonio Spazzafumo.

Un intervento di routine

Stefania si era recata a Milano per un intervento di routine, e tutto sembrava essere andato per il verso giusto, ma poco dopo la partenza per tornare in Riviera con il compagno il malore e la corsa all’ospedale, dove purtroppo è avvenuto il decesso. Lascia la madre, il padre e il compagno.

Stefania Camela aveva 47 anni

Pochi giorni fa si era sottoposta ad un semplice intervento chirurgico a Milano e proprio a Milano è avvenuto il decesso. Sono da chiarire le cause della morte. A quanto si apprende la quarantasettenne era appena ripartita, insieme al suo compagno, per San Benedetto quando ha accusato un malore ed è quindi tornata verso l’ospedale. La situazione purtroppo è precipitata e nel giro di poco tempo è sopraggiunto il decesso.

Il ricordo del sindaco

Il sindaco Antonio Spazzafumo ha ricordato la sua collaboratrice Stefania Camela con un messaggio pubblicato su Facebook in cui ne fa il ritratto: una donna solare ed entusiasta del lavoro intrapreso da poche settimane. «Una tragedia così improvvisa e inattesa lascia increduli, sconvolti e terribilmente tristi.

Ultimo aggiornamento: Sabato 2 Dicembre 2023, 15:14

