Milano, i funerali di Berlusconi in Duomo. Maxischermi all'esterno della piazza

Saranno le mura del Duomo ad accogliere l’ultimo addio a Silvio Berlusconi con funerali di Stato. Alle 15 officierà l’arcivescovo monsignor Mario Delpini e alla cerimonia presenzierà anche il presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Saranno allestiti maxi schermi in piazza per permettere alle persone di assistere alle esequie. Produzione della diretta tv sarà realizzata da Mediaset, da decidere quale sarà la massima capienza consentita (può ospitare 5000 persone).

E se alla fine la famiglia ha deciso di non allestire una camera ardente pubblica, immediatamente ieri mattina il sindaco Giuseppe Sala aveva offerto Palazzo Marino. «Ho offerto, tramite Fedele Confalonieri, alla sua famiglia la Sala Alessi per la camera ardente», aveva dichiarato. Ieri massimo cordoglio anche dal Comune di Arcore, dove Berlusconi viveva dal 1974: il vicesindaco Lorenzo Belotti aveva annunciato il lutto cittadino anche se poi è stato disposto quello nazionale. E fuori da Villa San Martino, la casa del leader di Forza Italia, fin dal mattino fiori, biglietti e sciarpe di Milan, Monza e Pro Sport Arcore Basket. Transenne per arginare la gente e i curiosi. Proprio nel parco di Villa San Martino Berlusconi aveva fatto costruire un discusso mausoleo dall’artista Pietro Cascella, intitolato “La volta celeste”, che difficilmente, però, potrà ospitare le sue spoglie perché la legge, al momento, lo vieta.

In Duomo i funerali di Stato hanno come precedenti quelli per le 17 vittime della strage della bomba alla Banca dell’Agricoltura di piazza fontana, nel 1969. Dieci anni dopo esequie di Stato per il magistrato Emilio Alessandrini ucciso dai terroristi di Prima Linea; nel 1993 per tre pompieri e un vigile urbano ammazzati dalla bomba della mafia che distrusse il Pac. Funerali di Stato per grandi personalità della cultura e dello spettacolo: dai poeti Eugenio Montale nel 1981 e Alda Merini nel 2009 all’uomo di spettacolo Mike Bongiorno, sempre nel 2009. Infine, nel 2015 esequie di Stato per il giudice Fernando Ciampi e il legale Lorenzo Claris Appiani uccisi dall’imprenditore fallito Claudio Giardiello.

Ultimo aggiornamento: Martedì 13 Giugno 2023, 06:35

