Moto travolta da un suv, cameriera 22enne muore dopo due giorni di coma: l'incidente choc a Brescia

Una ragazza di 22 anni di Bressanone (Bolzano) è morta dopo due giorni di coma a Brescia dove era ricoverata dopo essere rimasta gravemente ferita in seguito ad un tragico incidente nella serata di sabato 16 settembre. La giovane ha lottato ma non ce l'ha fatta e ha perso la vita nella giornata di lunedì.

Incidente in moto, morta una 22enne

L'incidente è avvenuto a San Felice del Benaco, intorno alle 18.30 di sabato: la 22enne viaggiava su una motocicletta insieme a un suo amico 32enne di origini kosovare ma residente a Vipiteno. La ragazza lavorava come cameriera in un locale della zona e stava andando a prendere servizio per il turno della sera.



La moto si è scontrata frontalmente con un suv e in seguito all'impatto è stata sbalzata diversi metri più avanti, restando a terra priva di sensi.

