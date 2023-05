Francesco Allegretti con “All Black”, la rassegna dedicata alla Nuova Zelanda in mostra a Milano

di Redazione web

Una mostra fotografica che porta lo spettatore in una terra altra, che non sembra appartenere al nostro Pianeta: è la rappresentazione visionaria del fotografo milanese Francesco Allegretti nella sua “All Black”, la rassegna dedicata alla Nuova Zelanda in mostra a Milano dal 27 aprile al 7 maggio presso la Key Gallery di Via Borsieri 12. Lo spettatore percorre un viaggio onirico e di riflessione, e si ritrova davanti a uno scenario ben lontano dalla terra bucolica e luminosa a cui si è abituati.

Ogni opera è avvolta dall’oscurità ed esposta su innovativi pannelli retroilluminati Quadrus Light, che regalano all’immagine omogeneità e ne risaltano le particolarità. La provocazione è palese: il pubblico viene accolto in un gioco di luce e ombre ed è chiamato a riflettere sul futuro dell’intero pianeta. “Le immagini di All Black puntano a essere surreali, hanno una composizione fortemente cinematografica. Rappresentano luoghi e situazioni prodotte da una sceneggiatura che mostra la natura nelle sue molteplici forme. Ma attenzione, il buio non richiama l’abisso, la fine, è piuttosto un richiamo all’amore per la nostra terra”. Afferma Francesco Allegretti. Le foto sono state scattate nell’inverno del 2023 (estate in Nuova Zelanda) tra la regione Waikato e la capitale Wellington, al Tongariro National Park, una straordinaria area zona vulcanica tra le più antiche al mondo, una delle poche zone parzialmente non toccate dall’uomo. E qui la riflessione su un futuro incerto e nemmeno tanto lontano: l’uomo ha radicalmente mutato e sta irrimediabilmente mutando i connotati della natura, il cambiamento climatico sta stravolgendo le dinamiche della terra e tutte le risorse sono in fase di esaurimento.

Da qui il voler documentare alcuni paesaggi dove pare che il tempo si sia fermato, con un messaggio di amore per il nostro Pianeta. Per utilizzare le parole di Giacomo Nicolella Maschietti: “(…) Sono vere e proprie rivelazioni. E già. Perché da quel buio, Francesco estrae luce. (...) Le impostazioni della sua Fuji sono a diaframma chiuso, gli consentono in post-produzione di esaltare gli eventuali colori. Di esploderli, di valorizzarli. Di fare quello che riesce a fare un occhio umano sensibile quando si trova davanti ad uno spettacolo del genere, dal vivo. Ecco allora apparire laghi cristallini di luce turchese accecante, o distese di minerale ferroso che cangiano dall’arancio alla terra di Siena, fino rosso pompeiano. Non sono fotografie che testimoniano un posto. Sono l’anima di quel posto. È come se il vulcano si raccontasse a chi lo viene a visitare”.

ALL BLACK di Francesco Allegretti

27 aprile – 7 maggio 2023 dalle ore 10:00 alle 19.30

Key Galley, Via Borsieri 12, Milano

Ingresso libero

