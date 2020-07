Focolaio di Covid-19 in Trentino, contagiati otto kosovari a Predazzo

anche se non sembra che ci siano stati contatti diretti tra i positivi e la comunità locale. Per l'Azienda provinciale per i servizi sanitari di Trento (Apss) sono positive al tampone otto persone, tutti kosovari. Il contagio, ha spiegato il direttore del Dipartimento di prevenzione Antonio Ferro, è partito da un cittadino kosovaro rientrato in Trentino lo scorso 14 giugno. «L'uomo non ha rispettato l'obbligo di notifica all'ente sanitario locale del suo rientro in Italia e non ha effettuato l'isolamento domestico obbligatorio per le persone provenienti dai Paesi extra Unione europea. Nei primi giorni della permanenza in Italia, ha inoltre preso parte ad una festa della comunità kosovara di Predazzo».