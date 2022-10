La bimba ha fretta di nascere: la mamma va in ospedale e partorisce nella sala d'aspetto

Una bambina che aveva decisamente fretta di nascere: una donna incinta questa mattina è arrivata nell'ospedale di Campostaggia a Poggibonsi (Siena) e ha partorito nel giro di pochi minuti, nella sala d'aspetto del pronto soccorso intorno alle 7.30 del mattino. Proprio nella sala d'aspetto il personale l'aveva accompagnata, dopo che la donna era arrivata al triage con qualche lieve dolore: la neonata non ha voluto sentire ragioni ed è subito 'emersa' dal ventre della mamma.

La mamma muore in un incidente, il papà ricrea l'album fotografico con la figlia per ricordarla

La bimba nasce nella sala d'aspetto

Come la partoriente si è seduta, spiega la Asl Toscana sud est che ha raccontato il lieto evento, «le contrazioni hanno cominciato a farsi sentire in modo più importante, la signora si è chinata, intorno a lei si è raccolto tutto il personale infermieristico e medico. La bambina già si stava affacciando alla vita. Il personale, immediatamente, ha predisposto tutto per darle il benvenuto nelle migliori condizioni di sicurezza e riservatezza. E senza neppure aspettare il padre, nel frattempo andato a prendere la documentazione necessaria, la creatura è venuta alla vita»: oltre 3 kg il peso della piccola.

«Nella frenetica routine del pronto soccorso, dove siamo impegnati a risolvere al meglio ogni tipo di problema nei migliori tempi possibili, queste sono le emergenze e le sorprese più belle», le parole di Claudia Marinotti, medico in servizio questa mattina a Campostaggia. «È la forza di un'equipe di cui sono fiero - afferma Angelo Messano, direttore del Pronto soccorso- che con grande professionalità e passione risponde ai nostri assistiti in tutte le situazioni. Nell'emergenza ci siamo e siamo ben preparati. Ringrazio davvero tutti i colleghi ed auguro alla famiglia, oggi arricchita da questo nuovo arrivo, buona vita».

Ultimo aggiornamento: Sabato 22 Ottobre 2022, 17:02

© RIPRODUZIONE RISERVATA