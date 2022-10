La mamma muore in un incidente, il papà ricrea l'album fotografico con la figlia per ricordarla: gli scatti commuovono il web

A più di un anno dalla morte della moglie, torna a scattare le stesse foto che li aveva immortalati insieme. Ma questa volta lo fa con l'altra donna più importante della sua vita: sua figlia. Un toccante servizio fotografico che James Alvarez ha deciso di condividere sui social e che in poco tempo hanno fatto conoscere al mondo la sua storia.

La storia

Adalyn è la piccola di James e ha soltanto 14 mesi. È nata tramite taglio cesareo da Yesenia Aguilar, morta in un incidente stradale, presumibilmente perché in stato di ebbrezza. «Credo che mia figlia sia una vera definizione di miracolo», ha detto Alvarez in un'intervista a «Good Morning America». Per onorare la sua defunta moglie e il primo compleanno di sua figlia, Alvarez ha ricreato le foto della maternità di Aguilar. Stesso fotografo, stessi luoghi e stessi vestiti. Un'emozione unica e indescrivibile per l'uomo che non era più tornato in quel parco, dopo la morte di sua moglie.



«Era lì con me»

«Era solo un po' come, in un certo senso, come se non fosse andata via. Era lì con me», ha spiegato James Alvarez trattenendo a fatica le lacrime. Un modo per ricordarla e sentirla ancor più vicina, nonostante abbia dichiarato di aver conservato molti degli effetti personali di sua moglie inclusi vestiti e articoli per il trucco, in modo che sua figlia possa avere ricordi di sua madre. «Quando mia figlia sarà abbastanza grande da capire, potrò mostrarle tutti questi oggetti, ricordi, così lei può avere un'idea di chi fosse veramente sua madre». Alvarez è ora coinvolto in un'organizzazione senza scopo di lucro in California chiamata MOMS Orange County che si dedica alla salute dei neonati e della gravidanza. Lì, è in grado di condividere la sua storia e connettersi con altri papà single che stanno vivendo esperienze simili.

Una sfida

«Può essere una sfida, ma la vita è piena di sfide ed è una questione di come le affronti», ha detto Alvarez riguardo all'essere un padre single. «Direi a tutti i padri single che si trovano in situazioni simili, è una benedizione essere un genitore e, anche se può essere spaventoso, è un'opportunità. Goderti ogni singolo minuto con tuo figlio è un qualcosa di speciale che non può essere spiegato».

