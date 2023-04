di Redazione web

Barbara Capovani, la psichiatra responsabile dell'unità funzionale Salute mentale adulti e Spdc dell'ospedale Santa Chiara di Pisa, è stata aggredita da un uomo vestito di nero che è poi è riuscito a fuggire. L'episodio è avvenuto ieri, venerdì 21 aprile, intorno alle 18.30 ed è stato reso noto dalla polizia.

Incidente Immobile, accertamenti sui telefoni di Ciro e del tranviere: «Forse distratti da una telefonata»

Roberto Spada sfrattato, il boss della testata al giornalista occupava abusivamente una casa popolare da 17 anni

Aggressore in fuga

La dottoressa, secondo quanto si è appreso, è ricoverata in gravi condizioni e in prognosi riservata dopo essere stata trasferita al pronto soccorso dell'ospedale di Cisanello in stato di incoscienza. All'aggressione, secondo quanto riferito dalla questura, «avrebbe assistito un unico testimone, che ha visto sommariamente la scena: un uomo vestito di nero ha aspettato la dottoressa all'uscita dell'edificio che ospita Psichiatria, l'ha aggredita pare a mani nude e poi è scappato». Gli investigatori stanno setacciando la zona alla ricerca di indizi utili. Secondo altre informazioni, tuttavia, la donna presenterebbe ferite compatibili con oggetti contundenti anche se le indagini sono tuttora in corso e gli inquirenti mantengono il massimo riserbo. Probabilmente l'aggressione è avvenuta con una spranga.

La aspetta fuori dall'ospedale e la colpisce con una spranga: gravissima psichiatra di Pisa, aggressore in fuga https://t.co/vgWAdSadEG — Leggo (@leggoit) April 22, 2023

Ultimo aggiornamento: Sabato 22 Aprile 2023, 09:59

© RIPRODUZIONE RISERVATA