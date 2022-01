Firenze: cade da una tettoia della scuola, morto ventenne

È morto il ventenne che era stato ricoverato in prognosi riservata all'ospedale fiorentino di Careggi dopo essere precipitato dalla tettoia della scala antincendio dell'Isis Gobetti Volta, a Bagno a Ripoli (Firenze).

Il giovane era stato soccorso, in codice rosso, in stato di incoscienza, intorno alle 4 di ieri: le sue condizioni erano apparse fin da subito molto gravi. Da chiarire le circostanze dell'accaduto, Secondo quanto riferito alla Nazione da un amico che era con il ventenne, i due l'altra notte avrebbero scavalcato il cancello d'ingresso della scuola perchè il giovane poi deceduto voleva fargli vedere dove aveva studiato. Una volta all'interno dell'area della scuola si sarebbero issati attraverso la rampa esterna. Il ventenne sarebbe poi caduto, durante la discesa, forse dopo aver messo un piede in fallo, precipitando da un'altezza considerevole. Lo stesso amico ha dato l'allarme. Il giovane è stato poi sentito due volte dai carabinieri per cercare di ricostruire quanto era accaduto. (ANSA).

Ultimo aggiornamento: Domenica 23 Gennaio 2022, 20:53

