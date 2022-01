Milano, scontro fra due auto: morto un anziano di 85 anni

Morto nello schianto in auto. E' quanto successo ad un uomo di 85 anni, morto a causa di un incidente stradale avvenuto a Milano intorno alle 14 di oggi. Lo scontro tra una Matiz e un Suv, all'incrocio tra via Melchiorre Gioia e via Sassetti, potrebbe essere stato causato da una mancata precedenza, ma sul caso sono in corso accertamenti.

Secondo quanto riferito dal comando di Piazza Beccaria, l'anziano era a bordo di una Chevrolet Matiz guidata da un uomo di 47 anni. L'auto stava procedendo verso il centro, mentre il Volkswagen T-Roc, guidato da un 36enne, invece, stava viaggiando in direzione opposta e una volta arrivato all'incrocio avrebbe svoltato verso sinistra. L'impatto tra i due veicoli è stato inevitabile.

In condizioni gravi, l'anziano è stato trasportato d'urgenza dal 118 al pronto soccorso di Città Studi dove è morto poco dopo. Meno gravi, invece, le condizioni degli altri due feriti, accompagnati in codice verde in ospedale.

Ultimo aggiornamento: Domenica 23 Gennaio 2022, 19:20

