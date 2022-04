Firenze, venditore bloccato a terra dai vigili in borghese. E i passanti urlano: «Lasciatelo stare»

Un video sulla Rete documenta l'intervento di alcuni passanti su lungarno Acciaioli a Firenze, davanti al Ponte Vecchio, a sostegno di un venditore abusivo che viene immobilizzato a terra da vigili urbani in abiti civili durante un controllo antidegrado. Dalle immagini si ricava che gli stessi passanti che avrebbero girato il video, poi condiviso nel web, chiedono agli agenti di interrompere l'intervento mentre l'uomo da terra urla dando ai presenti la sensazione di respirare a fatica.

L'episodio risale al 5 aprile. Palazzo Vecchio, oggi, spiega in una nota che si tratta di un venditore abusivo «sottoposto a fermo per identificazione e denunciato a piede libero per resistenza, lesioni e per rifiuto di generalità» e che «quando è stato fermato dagli agenti per il verbale si è rifiutato di dare le generalità e consegnare la merce, ha prima strattonato un agente e poi colpito a spinte e pugni un altro che per questo ha tentato di immobilizzarlo».

Gli agenti hanno riportato lesioni guaribili in tre e cinque giorni, dice il Comune, «non risulta invece alcuna lesione né alcun accesso al pronto soccorso da parte del fermato». Palazzo Vecchio conclude che l'uomo poi portato «negli uffici per il foto-segnalamento e la redazione degli atti, ha dimostrato condizioni psicofisiche ottimali e ha chiesto scusa per il suo comportamento violento».

Ultimo aggiornamento: Sabato 9 Aprile 2022, 19:35

© RIPRODUZIONE RISERVATA