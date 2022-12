Dalia, scomparsa a 14 anni a Firenze. L'appello social della sorella: «La sua vita è in pericolo»

Avrebbero dovuto essere delle festività natalizie piene di gioia, ma per la famiglia di Dalia è diventato un vero e proprio incubo. La 14enne, infatti, si trovava insieme alla madre e al compagno della donna in vacanza a Firenze. Ma l'adolescente è scomparsa, ormai da venerdì 30 dicembre. Le forze dell'ordine hanno già avviato le ricerche su tutto il territorio, ma della giovane ancora nessuna traccia. Proprio per questo anche la sorella ha lanciato un appello social su Instagram.

Un uomo misterioso

Dalia è di origini brasiliane e parla solo inglese e portoghese. La giovane era ospite in un appartamento di via Ricasoli, insieme alla famiglia, e non è mai stata prima d'ora in Italia e a Firenze. La 14enne ha lasciato a casa i documenti e i soldi, portando con sé solo il cellulare. Ma un dettaglio importante per le indagini e le ricerche è stato fornito dalla sorella acquisita, Vittoria. Secondo la giovane, infatti, Dalia potrebbe essere in compagnia di qualcuno, dopo essere stata vista salire in macchina di un uomo. «Siamo convinti che possa essere salita a bordo di un'auto nei pressi di Ponte Vecchio - ha spiegato Vittoria Sottani a Fanpage -. Non era mai stata in Italia e per questo siamo sicuri che non avesse amicizie qui. Potrebbe essere stata adescata da qualcuno online che le ha dato sicurezza. Per quello che ne sappiamo potrebbe aver scambiato per mesi messaggi con una persona senza scrupoli».

E mentre la polizia continua le ricerche, la giovane cerca di rendersi utile tramite i social network. Sul suo profilo Instagram ha pubblicato diverse storie nelle quali ha condiviso le immagini della sorella, anche con i vestiti che con tutta probabilità la giovane ha ancora indosso. Dalia è alta circa un metro e settantadue, è esile e ha i capelli lunghi. Al momento della scomparsa indossava dei pantaloni attillati neri, una borsa arancione, una maglietta beige e degli stivali neri fino al ginocchio. Stando a quanto ricostruito finora, la giovane sarebbe uscita di casa intorno alle 8 del mattino ed è poi stata vista in Piazza della Repubblica alle 8.52. L'ultimo avvistamento risale alla mattinata di venerdì 30 dicembre in Piazza Pitti. Accanto a lei vi era un uomo biondo, vestito di nero. «Vogliamo che sia allertata l'intera zona Ue - ha sottolineato la sorella Vittoria -. Dalia potrebbe essersi fidata di una persona malintenzionata e la sua vita potrebbe essere in pericolo».

«Se la vedete contattateci»

L'appello di Vittoria è semplice: «Chiunque la veda ci contatti». Ma l'appello è esteso anche ad altre informazioni, chiunque ne abbbia, può contattare le forze dell'ordine di Firenze o i familiari dell'adolescente sul profilo instagram della sorella, Vittoria Sottani.

