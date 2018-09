Sfregio a San Marco: vernice rossa sulla statua del leone del 1700

La scoperta è stata fatta stamani - 29 settembre - da alcuni residenti, che hanno avvertito la polizia locale del vandalismo. Le due statue sono posizionate ai vertici del rialzo della piazzetta dove c'è una vera da pozzo, e rappresentano leoni accovacciati. Sono una tra le principali attrazioni della piazza, spesso 'cavalcate' da turisti e soprattutto dai bambini. Furono realizzate da Giovanni Bonazza nel 1722, in marmo rosso di Cottanello. A essere imbrattata è stata la statua posta a sinistra della piazzetta.

La vernice - forse spray - appare sui due occhi e sul collo del leoncino. Secondo quanto riferito dal comandante della Polizia locale di Venezia, Marco Agostini, sulla base delle riprese della video-sorveglianza è stato accertato che il vandalismo è stato compiuto alle ore 3.58. Indagini sono in corso sugli autori del gesto.



IL SINDACO: RIPULIRANNO LA CITTA' DAVANTI A TUTTI

«Al lavoro con le Forze dell'ordine per identificare 2 uomini e 2 donne che alle 4.00 di stanotte hanno imbrattato i Leoncini a San Marco e lasciato una scia di scritte a #Venezia. Troviamoli per punirli e metterli a ripulire la città davanti a tutti!». Così in un tweet il sindaco di Venezia, Luigi Brugnaro.

