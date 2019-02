I vegani al Papa, faccia un appello in Quaresima per non mangiare carni e aiutare il clima

Città del Vaticano – Vegani cattolici unitevi. E' arrivato al Papa l'appello sottoscritto da un gruppo di europarlamentari, di diversi paesi e orientamenti politici, per chiedergli di lanciare un appello al mondo cattolico in vista della Quaresima, il periodo penitenziale che prevede anche l'astensione dalle carni il venerdì. «A seguito di recenti ricerche scientifiche che mostrano nel dettaglio i devastanti effetti degli allevamenti intensive sul nostro pianeta e sull’ambiente, è stata lanciata la campagna Million Dollar Vegan. La campagna si rivolge a tutti i cittadini, chiedendo loro di provare un’alimentazione vegetale per tutto il periodo della Quaresima, nel tentativo di aumentare la consapevolezza e intraprendere azioni concrete per contrastare I cambiamenti climatici». A coordinare il progetto penitenziale è l’europarlamentare tedesco Stefan Eck.



Million Dollar Vegan si è recentemente imposta all’attenzione dei media di tutto il mondo per aver offerto un milione di dollari ad una o più associazioni benefiche indicate da Papa Francesco, qualora questi acconsentisse a seguire un’alimentazione vegetale per la Quaresima. Il volto della campagna è la dodicenne Genesis Butler, che ha contattato il Pontefice in una lettera aperta controfirmata da scienziati e celebrities quali Paul McCartney, Woody Harrelson, Moby, Brigitte Bardot, Joaquin Phoenix. La campagna invita le persone di tutto il mondo a fare voto d’astinenza e ridurre le loro emissioni di CO2 scegliendo un’alimentazione interamente vegetale per il periodo quaresimale.



L’eurodeputato Stefan Eck afferma: «Per cercare quantomeno di mitigare la catastrofe climatica che abbiamo di fronte, dobbiamo cogliere ogni opportunità di limitare le emissioni dannose per il clima. Questo significa anche che dobbiamo cambiare la nostra alimentazione. Million Dollar Vegan sta facendo un ottimo lavoro nel sensibilizzare su questa importante questione. Spero sinceramente che centinaia di migliaia di persone scelgano di partecipare alla campagna e option per una dieta vegana, non solo per la protezione del nostro pianeta, ma anche per gli animali, e per un Sistema alimentare più giusto e sicuro».





