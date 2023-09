Variante Eris, i dati covid settimanali: aumentano morti (+18,2%) e contagi (+12,5%). Quando arriverà il picco

di Redazione web

Variante Eris. Dai dati Covid settimanali emerge «un trend in discesa per i casi gravi» e per quanto riguarda i decessi, 117 nella settimana 14-20 settembre, +18,2% rispetto alla rilevazione precedente (99), «siamo probabilmente di fronte al picco che, se non è questa settimana, sarà la prossima». Così all'Adnkronos Salute Antonello Maruotti, ordinario di Statistica dell'Università Lumsa e co-fondatore dello StatGroup19, gruppo interaccademico di studi statistici sulla pandemia di Covid 19, commenta i dati del monitoraggio settimanale della Cabina di regia Iss-ministero della Salute.

Contagi in aumento, quando arriverà il picco

«Il numero dei contagi sale perché aumentano i tamponi fatti, +12,5% - osserva Maruotti, analizzando il monitoraggio della Cabina di regia Iss-ministero della Salute - Infatti il tasso di positività cresce di poco».

Tornando sui decessi, che hanno superato la soglia simbolica dei 100, «parliamo di persone in cui probabilmente Covid si è aggiunto ad altre patologie ma - conclude - non abbiamo i dati completi. Muoiono, purtroppo, solo gli over 80».

