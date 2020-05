Test sierologici, se vi chiama questo numero di telefono rispondete: è la Croce Rossa. Domani tocca a Roma

Sono state oltre 7300 le chiamate effettuate dalla Croce Rossa italiana (Cri) per contattare i cittadini del campione che parteciperà all'indagine sierologica nella prima giornata di ieri. Il 25% del campione ha detto si all'esecuzione del test già al primo contatto mentre sono oltre il 60% le persone che hanno chiesto di essere ricontattate per vari motivi e circa il 15% quelle propense ma che per il momento stanno ancora valutando. Lo si apprende dalla Cri.

I primi prelievi sono iniziati oggi, le prime Regioni dove si stanno effettuando sono Liguria, Basilicata, Province Autonome di Trento e Bolzano, Lazio. Da domani previsti i primi prelievi su Roma.

Croce Rossa italiana (Cri) per l'effettuazione dei test sierologici della campagna nazionale sono le Marche e la Sardegna. Buono l'esito in Umbria e Lombardia, mentre quelle più indecise sono la Campania e la Sicilia. Lo si apprende dalla Cri. Molte persone oggi stanno però ricontattando la Croce Rossa per avere maggiori informazioni e poter partecipare al test. Le Regioni che hanno aderito «più volentieri» nella prima giornata di ieri alle chiamate da parte della

«I Volontari e colleghi dellastanno lavorando senza sosta per questo servizio importante per le nostre comunità.è la, non è uno stalker, non è una truffa telefonica, ma è un servizio che potete rendere al vostro Paese attraverso un piccolo prelievo venoso». Lo ha affermato il presidente della Croce Rossa, Francesco Rocca, in merito allavviata da ieri.