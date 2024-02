Tamponamento A22 tra Reggio e Modena, due morti e decine di feriti. Cento mezzi coinvolti, chiusa l'autostrada

di Redazione web

Maxi tamponamento a catena sulla A22, probabilmente a causa della nebbia, tra le uscite di Reggiolo (Reggio Emilia) e Carpi (Modena). Il bilancio è di due morti e diversi feriti, secondo le prime informazioni. Cento mezzi coinvolti, comprese due bisarche cariche di auto. L'autostrada è stata chiusa dal casello di Manerbio. Le vittime sono rimaste incastrate nei veicoli. Difficili i soccorsi anche a causa della nebbia.

Persone intrappolate tra le lamiere: cosa è successo

Alcune persone intrappolate tra le lamiere sono state soccorse dai vigili del fuoco, intervenuti sull'Autostrada del Brennero, dove poco dopo le 8 c'è stato un incidente tra due tir e un tamponamento di varie auto al seguito. Lo scontro, al km 293 in direzione sud, tra Reggiolo e Carpi. I vigili del fuoco sono intervenuti con autogru da Modena e sono arrivate squadre da Carpi, Reggio Emilia, Mantova, Guastalla e Suzzara per un secondo incidente al km 288, sempre direzione sud, poco dopo che ha coinvolto mezzi pesanti.

Cento mezzi coinvolti, decine di feriti

Il maxitamponamento ha coinvolto un centinaio di veicoli. Dei feriti 11 sono stati condotti in codice uno, ossia di bassa gravità all'ospedale di Carpi; 9 sempre in codice uno al Policlinico di Modena, 3 in codice due, ossia di media gravità negli ospedali di Baggiovara e Carpi nel Modenese e in quello di Mantova e 2 in codice tre ossia molto gravi.

I tratti chiusi

Per il traffico bloccato sono state disposte le chiusure dei caselli dal Mantovano fino al Modenese. Nel dettaglio: chiusi anche l'allacciamento A22 - A4 carreggiata sud, rami Milano-Modena, Venezia-Modena e A22 - A1 carreggiata nord, rami Milano-Brennero e Bologna-Brennero.

