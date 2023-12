Due sorelle trovate morte in casa, trovate dopo mesi una accanto all'altra: scoperte per una perdita d'acqua

di Redazione web

Dramma della solitudine a Recanati. Nel primo pomeriggio di oggi, in pieno centro storico, in corso Persiani, sono stati rinvenuti i cadaveri delle due sorelle Stortini, Luisa Berenice, 69 anni e Piermaria Luigia, che aveva compiuto 71 anni a fine ottobre scorso. Non rispondevano ai vicini, le hanno trovate senza vita nella loro abitazione, una accanto all'altra.

Il ritrovamento

La morte, stando ai primi accertamenti effettuati, è quasi sicuramente imputabile a cause naturali, ma risalirebbe – stante l’avanzato stato di decomposizione dei corpi e alla loro quasi mummificazione – ad alcuni mesi fa. Sarà necessaria l'autopsia per capire se i decessi sono avvenuti in tempi diversi.

La più grande, per una caduta accidentale, negli ultimi mesi aveva difficoltà motorie è non è stata più in grado di provvedere a sé e alla sorella minore non autonoma e indipendente.

Il proprietario è andato a fare un sopralluogo nella casa e si è accorto della perdita di acqua. Dopo aver inutilmente cercato di contattare le due sorelle, si è rivolto alla Polizia Municipale che hanno avvertito anche i Vigli del Fuoco che nel primo pomeriggio di oggi sono intervenuti.

Una volta forzato il portone d’ingresso dell’alloggio, è avvenuta la macabra scoperta dei due cadaveri. Il fatto riconduce alla memoria la tragica vicenda della famiglia di Eros Canullo di Macerata, i cui tre componenti furono trovati morti da tempo in casa.

