Rosolino Celesia, la versione dei fratelli indagati: «Ci siamo difesi, avevo paura». La pistola comprata al mercato di Ballarò dopo una lite

Ci siamo solo difesi. Così risponde alle domande del gip il giovane di 23 anni accusato di avere avuto la pistola con la quale il fratello di 17 avrebbe ucciso Rosolino Celesia nella discoteca Notr3 a Palermo. Il giudice sabato 23 dicembre ha disposto per il maggiorenne la custodia cautelare in carcere per detenzione illegale di arma. Il minorenne comparirà davanti al giudice il 25.

I fratelli: ci siamo difesi

«I due ragazzi e la loro madre sono molto dispiaciuti per quanto successo. Sono vicini ai genitori di Rosolino - dice l'avvocato Vanila Amoroso che difende i due fratelli -. Il minorenne ha ribadito di aver agito per paura. Ha pensato, infatti, che dopo avere picchiato il fratello la vittima avrebbe colpito anche lui. Per questo ha preso la pistola e ha esploso i colpi. Solo per legittima difesa».

In passato altre liti

«Avevano avuto già una lite dieci giorni prima alla Vucciria - ha detto l'avvocato -.

La versione dei fratelli sull'aggressione

«La vittima avrebbe aggredito il più grande che lo ha invitato in cortile per un chiarimento. Rosolino l'avrebbe colpito alla testa facendolo svenire. Il minorenne allora ha preso la pistola e ha iniziato a sparare. È stato lui a consegnarsi ai poliziotti - conclude l'avvocato -. Ha prima soccorso il fratello ferito e lo ha portato a casa. Poi si è disfatto delle pistola gettandola in mare a Vergine Maria e l'indomani ha chiamato le forze dell'ordine». Il racconto è al vaglio degli investigatori che hanno più di un dubbio.

Il fratello maggiore è papà

Il fratello maggiore in carcere al Pagliarelli fa il pescivendolo e ha un figlio piccolo. Il ragazzo di 17 anni sta completando gli studi.

Ultimo aggiornamento: Sabato 23 Dicembre 2023, 22:53

