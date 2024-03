Regala i suoi pupazzi ai bambini in pediatria, il gesto commovente della 14enne: «Siete dei lottatori, spero vi permettano di sognare»

di Redazione Web

Oltre 160 chilometri in un pomeriggio per il sorriso dei piccoli pazienti della Pediatria del Misericordia. Così forte è stata la volontà di Gaia (nome di fantasia), quattordicenne, che nel pomeriggio di giovedì scorso insieme alla mamma è partita dal suo paese, Pitigliano, per portare in dono alla Pediatria di Grosseto dei pupazzi.



Un gesto che ha commosso gli operatori che hanno compreso quanto Gaia tenesse a fare felici i bambini meno fortunati rispetto a lei, privandosi di un ricordo dell’infanzia per donarlo a loro.

La commovente lettera di Gaia

Un sentimento di generosità e di altruismo che si evince anche dalle belle parole che la ragazzina ha scritto nel biglietto di accompagnamento: «Cari bambini, mi chiamo Gaia, ho 14 anni e oggi ho deciso di regalarvi i miei peluche; ormai non ci gioco più e voglio regalarvi un sorriso lasciandoli a voi…Spero che vi piacciano, che vi permettano di sognare e dare sfogo alla vostra fantasia. Siete tutti dei bambini fortissimi, che lottano tutti i giorni. Mi auguro che guariate presto!! Con tanto amore Gaia».



Sono otto i pupazzi regalati e ognuno rappresenta un animale diverso, tra cui un papero, un pinguino, un gatto e un orso.



«Le parole di Gaia sono commoventi – commenta Susanna Falorni, direttrice Neonatologia e Pediatria – E’ incredibile vedere quanta sensibilità e maturità esprima il suo messaggio per i pazienti dei nostri servizi.

Mercoledì 20 Marzo 2024

