Ragazzo autistico escluso dal centro estivo, lo sfogo della mamma: «Costretto in casa dalla burocrazia»

Lasciato a casa, da solo, perché autistico. Escluso dal centro estivo perché nessuno può assisterlo. Questa la denuncia di una mamma indignata. La donna, Ornella Bedini, ha voluto lanciare il proprio appello accorato. Suo figlio è costretto a passare le giornate di questa estate infernale, da solo a casa e senza assistenza. Escluso da tutto, dalla vita sociale e dallo sport perché non esistono strutture adeguate e chi lo dovrebbe assistere.

Ragazzo autistico escluso da tutto

«Mio figlio è a casa, senza assistenza, è un ragazzo autistico, escluso da tutto, questo è inaccettabile, non degno di un Paese che si dichiara civile - dichiara Ornella a La Repubblica -. Non fa più attività sportive, non fa più piscina, perché non c’è chi l’assiste, non ha più una vita sociale, è considerato al pari di altri, che non hanno un posto nella società. Sono indignata.È ormai da troppo tempo, che il ragazzo non ha un’assistenza adeguata», continua la donna parlando di suo figlio con cui vive ad Appignano del Tronto, in provincia di Ascoli Piceno.

«Non chiedo nessun favore - sottolinea la donna -, nessun piacere, ma un diritto: c’è una legge, la 328, articolo 14, che non deve rimanere sulla carta. Mi dovete dare gli strumenti per attuarla, c’è il centro estivo, ho bisogno dell’assistenza. Se questa situazione persiste sarò costretta a ricorrere alle vie legali - promette la mamma -».

Che continua nel suo sfogo chiedendosi il motivo per cui un figlio con difficoltà debba rimanere dentro casa.

Ornella è stanca perché «non si tratta così un ragazzo in difficoltà», anche lui ha il diritto di frequentare i centri estivi e di circondarsi di amici.

