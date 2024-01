North american arms LR22, cos'è la "mini-pistola" del deputato Pozzolo: «Arma da borsetta». Quanto costa

di Redazione web

La pistola del deputato di FdI Emanuele Pozzolo che ha ferito una persona la notte di Capodanno a Rosazza (Biella) è una North american arms LR22. Si tratta, si è appreso, di una "mini-pistola".

Sui siti specializzati si legge infatti che è una delle armi che ha il record in termini di miniaturizzazione per un revolver. Un revolver quindi di piccole dimensioni - si legge sempre online - "con massima occultabilità adatto come seconda arma o arma da 'borsetta' per chi desidera avere una sicurezza in più". Quanto al prezzo, può oscillare tra i 380 e i 450 euro, a seconda del negozio.

Ultimo aggiornamento: Lunedì 1 Gennaio 2024, 19:51

