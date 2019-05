Ragazza morta in casa a 26 anni, trovata dopo due giorni. Il padre è in coma

Tragedia umana a San Giorgio delle Pertiche, in frazione Cavino. Una ragazza di 26 anni è stata trovata morta in casa, dove ha domicilio V.M., napoletano. Il Suem è stato allertato, ma non ha potuto fare nulla per la ragazza, che era già deceduta da circa due giorni. Sul posto anche i carabinieri, che stanno eseguendo accertamenti: si sospetta un'overdose. Il padre della ragazza, originaria del Pordenonese, è in coma da anni dopo un ictus. La madre lavora da 5 anni in Slovenia.





Venerdì 17 Maggio 2019, 15:22

