Luca Sasanelli, arrestato per stalking l'attaccante del Pescara: avrebbe perseguitato l'ex fidanzata

di Redazione web

Luca Sasanelli, attaccante del Pescara classe 2004, è stato arrestato per stalking con la misura cautelare degli arresti domiciliari.

Il provvedimento è stato notificato al giocatore dopo la consueta seduta di allenamento che si è svolta a Silvi. Non sono emersi altri dettagli, anche perché la società ha scelto la linea del silenzio.

Cosa è successo

Si sa solo che il giocatore, che ha saltato la trasferta di Sassari ufficialmente per motivi di salute, sarebbe accusato di violenza privata per fatti che sarebbero accaduti non a Pescara, dove Sasanelli è arrivato nel mercato di riparazione invernale, ma il Barese, sua terra di origine: prima di approdare al Delfino, con un contratto fino al 2027, ha giocato nelle file della Fidelis Andria.

Ultimo aggiornamento: Martedì 5 Marzo 2024, 08:05

