Incidente sulla tangenziale di Benevento, morti un uomo e una donna

Grave incidente tra Benevento e Pietrelcina. Due persone sono morte nella serata di ieri lungo la tangenziale Ovest, tra gli svincoli di Pietrelcina e Benevento Ovest. Lo scontro tra una Mercedes, una Opel Corsa e una Citroen. La dinamica dell'incidente è in via di accertamento ma, secondo le prime ricostruzioni, un'automobile avrebbe fatto testacoda dopo un contatto con un'altra vettura e sarebbe stata colpita da un terzo veicolo che in quel momento stava sopraggiungendo.

L'intevento dei vigili del fuoco e della polizia stradale

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, le ambulanze del 118 e la polizia stradale.

Disagi nella circolazione sulla tangenziale

Lo schianto ha causato prevedibili disagi alla circolazione: con la carreggiata bloccata dalle tre automobili coinvolte e per le operazioni di soccorso e per i successivi rilievi, il traffico è andato in tilt e ai veicoli in transito è stato consentito di invertire la marcia per raggiungere l'uscita più vicina.

Ultimo aggiornamento: Domenica 1 Ottobre 2023, 10:10

