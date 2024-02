Ilaria Salis, l'avvocato ungherese: «Domiciliari? Solo dopo la sentenza»

di Redazione web

«Le autorità ungheresi sono disposte a concedere i domiciliari a Ilaria Salis solo dopo la sentenza». É l'opinione dell'avvocato ungherese della 39enne, Gyorgy Magyar, basata sulla prassi seguita in passato dall'autorità giudiziaria in casi analoghi. Il processo - ha ricordato al telefono con l'ANSA - è stato aggiornato al 24 maggio. Il legale si è invece detto scettico sull'ipotesi di domiciliari nei locali dell'ambasciata italiana di Budapest, visto che Salis non dispone di un domicilio nella capitale ungherese. «Nessun esempio è noto qui per una soluzione del genere», ha spiegato.

Avvocati chiedono materiale prima di udienza: «Prove discutibili»

La magistratura ungherese è disposta ad assicurare l'assistenza a Ilaria Salis affinché possa leggere tutti gli atti d'accusa in lingua italiana, una possibilità prima negata.

