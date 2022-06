Ikea ritira dalle vendite la confettura di fragole: possibile presenza di plastica

La confettura di fragole a marchio Ikea è stata ritirata dalle vendite. All'interno di alcuni barattoli potrebbe esserci la presenza di alcuni pezzi di plastica. A renderlo noto è il Ministero della Salute attraverso il suo portale dedicato agli avvisi di sicurezza e ai richiami di prodotti alimentari da parte degli operatori.

Nello specifico si tratta della confettura di fragole bio Sylt Jordgubb prodotta per Ikea of Sweden AB dalla ditta alimentare HAFI, Hallands Fruktindustri AB prodotto in Svezia e venduto nei barattoli da 400 grammi. Le confetture sono acquistabili solo nei negozi Ikea e proprio da questi sono stati ritirati alcuni lotti in via precauzionale dopo la rottura di alcuni vassoi di plastica durante la raccolta delle fragole.

I lotti interessati dal richiamo sono quattro e cioè quelli che riportano le seguenti date di scadenza: 2023-03-01, 2023-03-02, 2023-03-03 e 2023-03-28. Chiunque avesse acquistato questi prodotti è invitato a non consumarli e a riportarli presso il punto vendita in cui si verrà risarciti della somma spesa.

