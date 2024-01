Fleximan, nuovo autovelox abbattuto nella notte. Il messaggio del "giustiziere": «Sto arrivando»

di Cesare Arcolini

Fleximan colpisce ancora. E di nuovo con un atto vandalico in provincia di Padova. Questa notte, 23 gennaio, è stato abbattuto con un flessibile un dispositivo per la misurazione della velocità lungo la strada del Piovego all'altezza del comune di Villa del Conte. Le indagini sono in pieno svolgimento per tentare di rintracciare possibili spunti investigativi riconducibili all'esecutore materiale del danneggiamento. Si tratta dell'ennesimo episodio in provincia di Padova dopo quelli avvenuti ad agosto a Cadoneghe e recentemente a Tribano e Carceri. Questo è il tredicesimo caso in Veneto. Si sta cercando di capire se dietro questi episodi che si stanno moltiplicando negli ultimi tempi vi sia un unico vandalo in azione, oppure per senso di emulazione più vandali siano all'opera, in contatto tra loro in qualche gruppo sui social. E questa volta a Villa del Conte Fleximan (come è stato ribattezzato l'autore armato di flessibile) ha lasciato anche la firma, un foglio appeso all'autovelox abbattuto con scritto: "Fleximan sta arrivando".

Il sindaco di Villa del Conte

«Ho appreso questa mattina all'alba la notizia dell'abbattimento di uno dei due autovelox nella statale provinciale via Piovego - commenta il sindaco di Villa del Conte Antonella Argenti - Preciso che gli autovelox in tale sito sono stati installati nel 2021 dal comando di polizia della federazione dei comuni del Camposampierese e non sono gestiti dal comune di Villa del Conte. L'unico atto a cui ho partecipato è stato un indirizzo di giunta di Federazione composta dai dieci sindaci con la quale si iniziava dalla installazione a Villa del Conte di un percorso di sicurezza che avrebbe dovuto ricoprire tutto il territorio di federazione. Od oggi, a parte la SR 308, Villa del Conte è l'unico comune di Federazione con autovelox fissi su strada nel territorio comunale e su questo da tempo chiedo una serie di riflessioni.

