Sono tre i casi di pensionatiin rapidità da malviventi astuti.A Vicenza ieri 5 ottobre una signora di 83 anni ha denunciato al comando dei carabinieri di via Muggia lo scippo dellache portava al collo: camminando lungo via Brigata Sassari è stata avvicinata alle spalle da un uomo in bicicletta, biondo e di carnagione chiara che ha allungato una mano e le ha strappato la collana per allontanarsi pedalando in gran fretta. Per la violenza dello strappo l’anziana ècon la schiena e dolorante si è fatta accompagnare per un controllo al pronto soccorso del San Bortolo. Derubata il 21 settembre l’83enne ha presentato denuncia, rendendo difficili le ricerche dei carabinieri. Uno scippo simile è stato messo a segno martedì 2 ottobre in viale Crispi da un uomo biondo in bicicletta ai danni di una 85enne derubata della collana d’oro che portava al collo. Potrebbe trattarsi dello stesso malvivente, ricerche in corsoA Montecchio Maggiore un 68enne di Montebello giovedì pomeriggio è stato derubato dinel parcheggio dell’ospedale da due uomini, apparentemente. Il pensionato uscito dal nosocomio è stato avvicinato da due uomini a bordo di un furgone con frutta e verdura e si è sentito offrire dei prodotti a prezzi scontati. Dopo un paio di no il 68enne ha ceduto e ha chiesto patate e mele e una volta aperto il portafoglio è scattata la trappola. Uno dei due fruttivendoli hala mano, ha estratto un fascio di banconote (700 euro) ed è balzato sul furgone che guidato dal complice è partito a grande velocità. Al derubato non è rimasto altro che denunciare il fatto ai carabinieri .