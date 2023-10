Eclissi anulare: cos'è e quando avrà luogo l'anello di fuoco

di redazione web

L'eclissi anulare che avrà luogo sabato 14 ottobre creerà il cosiddetto "anello di fuoco" e anticiperà un altro fenomeno che potremmo osservare in Italia il 28 ottobre, l'eclissi parziale lunare.



Lo spettacolo

Questa volta il fenomeno sarà osservabile solo dall'altra parte dell'oceano, partendo dagli Stati Uniti Nord-occidentali, per poi spostarsi sopra Messico, America Centrale e Sud America, uscendo infine dal Brasile. L'eclissi anulare avviene grazie alla Luna, che si troverà tra il Sole e la Terra, che manterà da quest'ultima una determinata distanza in modo da non consentire al corpo celeste notturno di oscurare del tutto il Sole, che apparirà quindi come un 'anello di fuoco'. Invece il 28 ottobre in Italia si avrà la possibilità di osservare un'eclissi parziale di Luna.

Eclissi e come vederla

Durante l'eclissi anulare, poichè la Luna non copre del tutto il Sole, non è sicuro osservarla senza una protezione per gli occhi adeguata.

