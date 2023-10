Dinamico, resiliente e strategico: il lavoro nel settore delle biotecnologie

Contenuto a cura di Piemme SpA Brand Lab in collaborazione con ITS NUOVE TECNOLOGIE DELLA VITA ACADEMY

Un settore in forte crescita, come di recente confermato anche dal Ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, che ha confermato di aver predisposto un confronto tra associazioni e imprese per predisporre un Piano Nazionale per le Biotecnologie. Stando alle stime EU e come riportato da Assobiotec e Federchimica, in Europa il comparto triplicherà il proprio valore raggiungendo i 418 miliardi di euro nel 2028 e, di conseguenza, aumenteranno le richieste di addetti ai lavori.



Formazione e professionalità, tra teoria e pratica

Per poter operare in questo mondo sono però richieste competenze approfondite e sempre aggiornate riguardo ai principi fondamentali della chimica e delle scienze correlate. Oltre a ciò, è necessario sviluppare la capacità di applicazione pratica della propria conoscenza teorica, così da risolvere le problematiche più complesse. È, quindi, fondamentale sviluppare una solida base di conoscenze e saperle mettere in pratica nelle diverse branche della chimica, anche possedendo competenze avanzate in tecniche analitiche e di laboratorio.

Avere la consapevolezza di poter attuare al meglio tutto ciò è il primo fondamentale passo per soddisfare le competenze richieste nel settore delle biotecnologie. Prendere parte a corsi di formazione post diploma pensati per le esigenze del comparto è il primo passo per plasmare la propria figura professionale, acquisire le conoscenze necessarie e vedersi aprire le porte del mondo del lavoro in questo affascinante settore.

Professionisti specializzati e competenti per un rapido ingresso nel mondo del lavoro

Un settore in forte e constante crescita come quello chimico-biologico ha necessità di attingere dal mercato nuovi addetti ai lavori che siano preparati in maniera specifica nelle pratiche tecniche e teoriche. Per questo esistono dei corsi post-diploma che garantiscono una formazione applicativa e immeditamente spendibile nel mondo del lavoro. ITS Nuove Tecnologie della Vita Academy, unico Istituto Tecnologico Superiore in ambito chimico presente in Italia, è un punto di riferimento del settore.

L'offerta formativa di ITS Nuove Tecnologie della Vita Academy, distribuita nelle sedi di Bergamo, Crema, Lainate (MI) e Milano, si pone l'obiettivo di far crescere figure professionali specializzate, collaborando in maniera diretta con il sistema produttivo e il mercato del lavoro del settore. Dal 2011 a oggi, infatti, ITS ha diplomato oltre 830 studenti, con un tasso di occupazione entro i 12 mesi superiore al 90%.



Offrendo percorsi biennali in ambito chimico, biotecnologico, farmaceutico, cosmetico, biomedicale e green, ITS Nuove Tecnologie della Vita Academy si pone come partner fondamentale per oltre 300 imprese che collaborano nella programmazione e nella realizzazione degli insegnamenti in aula o in laboratorio, che garantiscono agli studenti un periodo di tirocinio di sei mesi.

In questo periodo sono ancora aperte le iscrizioni alle selezioni: la prova online prevede 30 domande a risposta multipla in 30 minuti; vengono poi valutati il voto di maturità, eventuali attività PCTO o le certificazioni ottenute. Infine, l'iter di selezione si conclude con un colloquio conoscitivo e motivazionale, step fondamentale per l’ammissione al corso.

I corsi ITS hanno durata biennale per un totale di 2.000 ore, di cui 1.200 divise in aula, visite aziendali e laboratorio, e le restanti 800, che caratterizzano gli ultimi mesi del corso, di tirocinio in azienda. Lo scopo del biennio è quello di formare figure professionali con competenze altamente specializzate come tecnici di laboratorio, di analisi, ricerca e sviluppo, controllo qualità e molto altro.



I percorsi formativi per poter accedere al settore lavorativo in ambito chimico-biologico

Sono innumerevoli le figure professionali ricercate in ambito scientifico, ognuna con le proprie prerogative tecniche e teoriche. ITS Nuove Tecnologie della Vita Academy, per questo motivo, ha deciso di offrire ai propri studenti un’ampia varietà di percorsi formativi, così da permettere di accedere facilmente al mondo del lavoro nel campo e nell'ambito da loro preferito.

Il corso di Biotecnologie Industriali, per esempio, offre competenze specialistiche per diventare tecnico industriale in ambito cosmetico, nutraceutico e ambientale. Quello di Chimica Industriale, invece, permette di acquisire capacità applicative per lo sviluppo di prodotti e materiali nel campo dell'edilizia, del tessile e degli impianti.

Altro tema che negli ultimi anni è diventato il fulcro degli investimenti di grandi gruppi industriali e a cui ITS ha scelto di dedicare un corso è la sostenibilità ambientale. Frequentando il corso sulla Green Economy si ha, così, la possibilità di operare in questo campo, arrivando a una specializzazione nell'ambito dell’economia circolare, o anche Chimica e Sostenibilità 4.0.



Gli impianti farmaceutici, invece, richiedono tecnici della progettazione, dell'industrializzazione e della validazione degli impianti e per questo c'è il percorso di studi Impianti e Produzioni Farmaceutiche. Per sviluppare e installare apparecchiature biomedicali serve la figura professionale che viene formata in Informatica Biomedicale 4.0, mentre per analizzare e applicare i processi chimici allo sviluppo di prodotti e materiali, per lo studente c'è Tecnologie dei Materiali Polimerici.

Formulazione di nuovi cosmetici, ma con una specifica conoscenza delle regolamentazioni e con le giuste competenze marketing per immettere il prodotto sul mercato sono la mission del percorso Produzioni Cosmetiche e, collegato a questo, c'è Packaging Cosmetico che forma tecnici specializzati nella conoscenza di materiali, delle tecnologie e della gestione del prodotto. L'offerta formativa di ITS Nuove Tecnologie della Vita Academy si completa con Biogreen e Innovazione, strettamente legato alla transizione industriale verso il 4.0.



La collaborazione con le aziende per un percorso pratico dedicato al lavoratore del futuro

Grazie alla collaborazione con oltre 300 imprese impiegate nel settore chimico biologico, ITS Nuove Tecnologie della Vita Academy propone ai suoi studenti una media di 800 ore di tirocinio direttamente in azienda. Dopo una formazione teorica e di laboratorio, lo studente può quindi mettere in atto quanto imparato grazie alla solida conoscenza e alle competenze acquisite durante il percorso: attraverso il tirocinio si sperimenta in prima persona il mondo del lavoro, preparandosi ad affrontare al meglio le sfide future.

Al termine del biennio, lo studente consegue il diploma di Tecnico Superiore, corrispondente al V livello del quadro Europeo delle qualifiche per l'apprendimento (EQF).



Tutti i corsi di ITS Nuove Tecnologie della Vita Academy permettono l’accesso diretto al terzo anno di laurea triennale presso l’Università Telematica eCampus. Dopo aver ottenuto competenze tecniche altamente specializzate è possibile proseguire gli studi mantenendo l’occupazione ottenuta.

Ultimo aggiornamento: Venerdì 13 Ottobre 2023, 18:24

Per saperne di più sui corsi, sui servizi e sulle prossime selezioni proposte da ITS Nuove Tecnologie della Vita Academy è possibile visitare il sito internet www.fondazionebiotecnologie.it