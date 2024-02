Maltempo oggi diretta. La neve paralizza il Brennero, code chilometriche. Allarme vento forte al Centro-Sud

Maltempo in diretta, un'ondata si sta abbattendo sull'Italia con disagi in molte regioni. Ricompare anche la neve, come al Brennero chiuso al traffico da metà mattinata. Fortissimi disagi alla circolazione. Nubifragio e gravi disagi a Milano, mentre le regioni del Centro-Sud sono interessate da vento fortissimo che sta causando molti problemi sui litorali.

Ultimo aggiornamento: Venerdì 23 Febbraio 2024, 15:49

