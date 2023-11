Covid, nuovo ceppo altamente trasmissibile: 8 sintomi a cui prestare attenzione

Negli ultimi tre anni, la pandemia da coronavirus ha portato alla scoperta di diversi nuovi ceppi del virus. Alcuni hanno avuto effetti lievi, simili a un comune raffreddore, mentre altri, come il ceppo Omicron, hanno destato preoccupazione per il loro aumento di infezioni. Il virus, infatti, continua a mutare, generando nuove varianti che suscitano preoccupazione.

Di recente, è emerso un nuovo ceppo identificato come il "nipote" di Omicron, noto come variante HV.1, che rappresenta circa un quarto di tutti i casi negli Stati Uniti. Queste varianti, come Eris ed EG.5, mostrano somiglianze con Omicron ma, secondo gli esperti Matthew Binnicker e il dottor William Schaffner, interpellati dall'Express, presentano mutazioni che le rendono più contagiose.

I sintomi

I sintomi comuni di queste varianti includono:

1.

Mal di testa





