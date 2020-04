Coronavirus, il gruppo Crai blocca la vendita di mascherine: «Troppo pochi 50 centesimi»

«Alla luce dell'ordinanza con la quale il Commissario Straordinario per l'emergenza Covid ha imposto la vendita al consumo delle mascherine ad un prezzo non superiore a 50 centesimi, si vede costretto a ritirare dalla vendita, dai negozi del Gruppo, le mascherine chirurgiche ad un prezzo inferiore al loro costo di acquisto» - si legge in un comunicato del gruppo Crai -

Confidiamo che il governo voglia risolvere al più presto tale situazione in modo da consentirci di riprendere la vendita delle mascherine in questione

