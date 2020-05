Coronavirus, 269 morti e 1.965 casi in più. Calano ancora i positivi e ricoverati MAPPA

Ultimo aggiornamento: Venerdì 1 Maggio 2020, 18:32

per conseguenze derivate dal coronavirus. Ieri il dato era di 285 . È quanto ha diramato il dipartimento della Protezione civile nel bollettino di oggi venerdì 1 maggio. Cala leggermente il numero delle vittime giornaliere mentre sono qualche decina di più rispetto a ieri i nuovi casi positivi (oggi 1.965 contro i 1.872 di ieri) a fronte però di un altro aumento di tamponi (oltre 74mila).Seppur nettamente inferiore rispetto alla giornata record di giovedìnel nostro Paese, ora 100.943 (608 in meno di ieri), che di pazienti ricoverati: -116 in terapia intensiva, -580 con sintomi. Più basso di circa la metà il numero di guariti o dimessi: oggi sono 2.304.Tornano a salire i nuovi casi in Lombardia che, tuttavia, restano abbondantemente sotto quota mille giornalieri (+737 con 88 morti), mentre resta sostanzialemente invariata la situazione in Piemonte (31 morti) che, insieme all'Emilia Romagna, presenta solamente una leggera flessione. In tutte e tre le regioni però vi è stato un significativo calo di ricoverati con sintomi e in terapia intensiva.Stabile il Veneto mentre non accenna a diminuire il contagio in Liguria. Bene il Lazio che ha registrato l'aumento più basso da settimane con record di guariti. Piccola risalita in Basilicata che oggi conta undici positivi in più. Due soli positivi in Molise quattro in Calabria, uno in Umbria.Zero morti oggi in Molise, Basilicata, Calabria e Valle d'Aosta e Campania. L’incremento dei decessi di 41 unità nel Lazio rispetto al report del 30 aprile comprende 8 decessi avvenuti nelle ultime 48 ore e 33 decessi avvenuti nel mese di aprile, recuperati in un processo di ricalcolo.I casi Covid-19 in Italia dall'inizio dell'emergenza sono ora 207.428 (1.965 in più rispetto a ieri), di cui 28.236 morti e 78.249 guariti, 2.304 nelle ultime ventiquattro ore. Il numero di attualmente positivi nel nostro Paese è di 100.943 persone, ieri era di 101.551, un diminuzione di 608 unità.I tamponi effettuati fino ad oggi sono 2.053.425, 74208 nell'ultimo giorno. Il numero di persone realmente sottoposte al test sono 1.398.633, 43.723 nelle ultime 24 ore. Ricordiamo che ogni persona può essere sottoposta a più di un tampone.Sono 1578 1694 i malati in terapia intensiva, 116 in meno rispetto a ieri. Di questi, 563 sono in Lombardia (-42). I ricoverati con sintomi sono 17.569, 580 in meno rispetto a ieri, e 81.796 (88) sono quelli in isolamento domiciliare.