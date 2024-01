Auto della scorta investe una coppia di anziani: morto un 72enne, la moglie è gravissima

di Redazione web

Incidente mortale in corso Umberto, nel cuore di Napoli. Vittima Francesco Esposito, pensionato napoletano di 72 anni, travolto ieri mattina (9 gennaio) da un Suv appartenente al reparto dei carabinieri deputato al servizio di scorta dei magistrati. Lui e la moglie stavano attraversando la strada sulle strisce pedonali.

Incidente al «Rettifilio»

L'uomo è morto nel pomeriggio all'ospedale del Mare di Napoli: era stato trasportato d'urgenza assieme alla moglie che resta ricoverata in prognosi riservata per ferite multiple, in particolare una frattura alla spalla.



La dinamica

L'episodio si è verificato alle 8.30 del mattino, quando il corso - a Napoli conosciuto anche come «Rettifilo» - era già particolarmente trafficato. L'automobile blindata veniva da piazza Garibaldi e si dirigeva verso piazza Bovio. Poco dopo aver imboccato Corso Umberto, l'auto ha travolto i due pedoni che in quel momento stavano attraversando la strada.

L'auto guidata dal militare, però, evidentemente non è riuscita a frenare in tempo per lasciar terminare l'attraversamento all'uomo e alla donna. L'impatto è stato molto forte e le condizioni dei due, soprattutto di Francesco Esposito, sono apparse subito molto critiche.

Come scrive Il Mattino, in molti, tra i passanti, hanno sentito il forte boato causato dall'impatto. Qui, all'altezza del civico 272, l'anziana coppia stava attraversando la strada sulle strisce pedonali quando è sopravvenuta d'improvviso la staffetta di auto di scorta composta da due Alfa Romeo Stelvio.

I soccorsi

Sul posto sono arrivati i soccorsi del 118 per assistere le due persone rimaste a terra. La donna è stata portata all'Ospedale del Mare. L'uomo, invece, è stato trasportato al più vicino ospedale Pellegrini, prima di essere trasferito anch'egli nel presidio di Napoli Est per provare a salvargli la vita. Purtroppo, però, non c'è stato nulla da fare. Dopo alcune ore di agonia, l'uomo è deceduto in ospedale.

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 10 Gennaio 2024, 09:34

© RIPRODUZIONE RISERVATA