Sbaglia strada con la bici da corsa: investito e ucciso da un suv

Incidente stradale mortale stamattina, domenica 3 settembre, sulla Feltrina, a Montebelluna. Un ciclista di 67 anni, Ferruccio Stocco di Resana, è morto sul colpo subito dopo l'impatto con un'auto, un suv Xc60 Volvo, che lo ha sbalzato di parecchi metri. Lo schianto fatale è avvenuto verso le 10.30, poco distante dalla caserma dei vigili del fuoco. Inutili i soccorsi del 118, intervenuto con ambulanza, automedica ed elisoccorso. Sul posto i carabinieri di Montebelluna per i rilievi e la gestione del traffico.

Il suv era condotto da un 54enne di Montebelluna

Sembra che l'errore sia stato del ciclista che ha imboccato una deviazione contromano, nulla avrebbe potuto il conducente del suv che se l'è trovato di fronte: Ferruccio Stocco è volato contro il parabrezza ed è stato trascinato per una ventian di metri.

Il secondo incidente

Anche a Nervesa della Battaglia, questa mattina, un altro ciclista è stato travolto insieme ad un amico, ma senza conseguenze tragiche. Alle 10 circa, un ciclista di anni 35 residente a San Martino di Lupari (Padova) mentre percorreva via VIII Armata (presa Montello), in prossimità dell'intersezione con via Castelviero, è stato urtato da un suv Kia Sportage, condotto da un 54enne residente a Volpago, che lo stava sorpassando.

Ultimo aggiornamento: Domenica 3 Settembre 2023, 14:47

