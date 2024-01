Pavia, ciclista investito da un'auto con la figlia di 3 anni sul seggiolino: stavano andando all'asilo

di Redazione web

Un ciclista è stato investito questa mattina a Pavia. L'uomo, un papà di 42 anni, stava portando la figlia all'asilo. La bimba, di 3 anni, era sul seggiolino: entrambi sono rimasti feriti. Lo riferisce Il Giorno. La polizia locale di Pavia sta analizzando la dinamica dell'incidente. L'automobilista si è prontamente fermato e sono partiti subito i soccorsi: padre e figlia sono stati trasportati in ospedale in codice giallo

Esami in corso per verificare la gravità delle lesioni

Le loro condizioni per fortuna non risultano particolarmente gravi, anche se al Policliclino San Matteo sono in corso gli esami per verificare la gravità delle lesioni. L’incidente con l’ennesimo ciclista coinvolto, con l’aggiunta in questo caso della figlioletta trasportata, conferma la pericolosità delle strade cittadine italiane.

Ultimo aggiornamento: Martedì 9 Gennaio 2024, 15:09

© RIPRODUZIONE RISERVATA