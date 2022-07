Marmolada, crolla un seracco di ghiaccio: «Almeno quattro morti». Ricerche in corso, forse altre vittime

Un importante seracco di ghiaccio è crollato sulla Marmolada: il distacco, secondo le prime informazioni del Soccorso Alpino, si sarebbe verificato nel tratto che porta da Pian dei Fiacconi a Punta Penia per la via normale alla vetta della Marmolada. Le persone coinvolte sono una quindicina, di cui 7 feriti, uno dei quali in gravi condizioni, rende noto il Suem 118 del Veneto che ha elicotteri e mezzi impiegati in zona. Nel crollo ci sarebbero almeno quattro vittime: secondo quanto si apprende da fonti dei soccorritori, i corpi sarebbero stati estratti dalla massa di ghiaccio ma non ancora recuperati e portati a valle.

Sono state attivate tutte le stazioni del soccorso alpino della zona e almeno 5 elicotteri ed unità cinofile si sono recate nella zona. Sui profili social del Suem è pubblicata la cifra indicativa mentre sono in corso ricerche con decine di uomini del Soccorso alpino e cinque elicotteri di Veneto e Trentino. I feriti sono stati ricoverati in più ospedali. Il presidente della Provincia autonoma di Trento, Maurizio Fugatti, sta raggiungendo Canazei dove è stato allestito un Punto operativo, comunica la Provincia autonoma di Trento. Proprio ieri sulla Marmolada era stato raggiunto il record delle temperature, con circa 10 gradi in vetta.

Ultimo aggiornamento: Domenica 3 Luglio 2022, 16:41

