È crollato un seracco di ghiaccio in Marmolada. Le immagini, girate da una turista che si trovava in un rifugio nella vallata di fronte, riprendono il momento della 'frana'. Cinque elicotteri sono in volo verso la zona, per verificare eventuali persone coinvolte.

Ultimo aggiornamento: Domenica 3 Luglio 2022, 17:00

© RIPRODUZIONE RISERVATA