Marmolada, il numero del soccorso alpino per segnalare i dispersi

Un numero dove segnalare gli eventuali dispersi nel crollo del seracco di ghiaccio sulla Marmolada. Lo ha istituto il Soccorso Alpino sottolineando, in italiano e in inglese, che deve essere utilizzato esclusivamente per segnalare il mancato rientro di amici e familiari. Il numero da contattare è 0461/495272.

Marmolada, i testimoni del crollo: «Un'onda nera velocissima, siamo salvi per miracolo»

🔴 #Marmolada: è di sei vittime il bilancio provvisorio (non si esclude che sia definitivo) a seguito del distacco del seracco dalla calotta sommitale del ghiacciaio. Seguono aggiornamenti. — Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico (@cnsas_official) July 3, 2022

Ultimo aggiornamento: Domenica 3 Luglio 2022, 23:41

